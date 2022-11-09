اليوم السابع
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محافظ الشرقية ينعى وفاة معلم المواد التجارية بمدرسة التجارة الجديدة بالزقازيق

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:38 م
محافظ الشرقية ينعى وفاة معلم المواد التجارية بمدرسة التجارة الجديدة بالزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذ عادل عبد الحافظ محمود معلم خبير المواد التجارية بمدرسة التجارة الجديدة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، الذي وافته المنية اليوم أثناء تواجده بالمدرسة وخلال فعاليات اليوم الدراسي، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكداً على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية كافة احتياجاتها.

وقال المحافظ إن الراحل الكريم قد أشاد الجميع بحسن خلقه وسيرته المحمودة بين زملائه ومعاملته الطيبة مع طلابه بالمدرسة.


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الزقازيق

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