محافظ الشرقية يتابع انتظام سير عملية توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع

الشرقية - فريق المحافظات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي التموين والزراعة بالشرقية انتظام سير أعمال توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع بالمحافظة باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وشدد المحافظ على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 م مع حظر تصدير الأرز للخارج والزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (33535) طن و (656) كيلو أرز بـ 58 موقعا تجميعياً، مشيره إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألف و92 فدان.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

بينما ناشد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.