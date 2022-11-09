محافظ الإسكندرية يكرم أسرة أمين شرطة استشهد أثناء أداء واجبه فى إخماد حريق

خلال اللقاء، كرم المحافظ أسرة الشهيد البطل، مؤكدا أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن أن تقدمه المحافظة لأبنائها المخلصين الذين يضحون بأنفسهم لحماية المواطنين، مؤكدًا أن مصر لا تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا لأجل الوطن، مشيدًا بالدور العظيم الفعال الذي تقدمه الحماية المدينة .

وحرص الشريف علي الاستفسار عن أوضاع أسرة الشهيد، وأية احتياجات قد يحتاجون إليها، ووعدهم بدعم المحافظة لهم في أي وقت، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم أسر الشهداء .

هذا وعبرت أسرة الشهيد عن تقديرها للتكريم وقدموا الشكر للمحافظ علي لفتته الكريمة موضحين أن الشهيد فداء للوطن .

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أسرة الشهيد أمين الشرطة عيد يونس عبدالحميد عبد الغني أحد رجال الشرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية الذي استشهد أثناء أداء واجبه في إخماد حريق مخزن الأجهزة الكهربائية بحي شرق.