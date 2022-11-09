محافظ الأقصر يلتقى بمسئولى المقاولون العرب لمناقشة سير مشروعات حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الادارة، والمهندس حسن مصطفى عضو مجلس تنفيذي شركة المقاولون العرب، والمهندس ياسر صادق مدير الفرع بالأقصر، وياسر جاد مدير إدارة المتابعة والتخطيط، وذلك لمناقشة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى محافظة الأقصر.

وشهد الاجتماع، عرض محافظ الأقصر الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، حيث أكد المحافظ على ضرورة نهو المشروعات طبقا للجداول الزمنية الموضوعة، مشيداً بجدية الشركة والمتابعة المستمرة للمشروعات، موضحاً أنه بالعمل الجاد فى المشروعات بصورة يومية، بدأت ملامح تلك المشروعات تظهر على الأرض، وذلك نظراً لقيام كافة جهات التنفيذ بالعمل والتنسيق فيما بينها لنهو الأعمال وعدم حدوث تعارض فيما بينها، ويتم ذلك بمتابعة مباشرة من المحافظة والأجهزة المعاونة لها وعقد الاجتماعات التنسيقية الأسبوعية بين جهات الإشراف والتنفيذ والوحدات المحلية ورؤساء المدن، بهدف الوصول لحل كافة المعوقات بشكل فوري وعاجل وإعداد التقارير اللازمة للمتابعة من قبل كافة أجهزة الدولة على كافة المستويات المركزية والمحلية.

وتشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث قام المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة استمرار العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالنمسا، حيث يتكون من طابقين الطابق الأول جمعية زراعية ووحدة بيطرية، والطابق الثاني إرشاد زراعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تابع رئيس مجلس قروي النمسا، العمل بمركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يتكون المبنى من طابقين، الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية وتخاطب ومركز علاج طبيعي وحضانة، والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية وورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة ومركز مودة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي.