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محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات "التنمية المحلية" بنصر النوبة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:24 ص
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات "التنمية المحلية" بنصر النوبة مشروعات "التنمية المحلية" بنصر النوبة
أسوان – عبد الله صلاح

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كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، بالمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ مشروعات وزارة التنمية المحلية تخدم 175 ألف نسمة داخل مركز ومدينة نصر النوبة رافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية صابر حسين ، ومديرى المشروعات والجهات المعنية المنفذة لهذه المشروعات.

وتضم المشروعات، 12 مشروع منها 5 أسواق حضارية ، وموقف للسيرفيس ، و 6 وحدات إطفاء من إجمالى 19 مشروع على مستوى مراكز ومدن المرحلة الأولى للمبادرة تضم 7 أسواق ، و 6 مواقف للسيارات ، و 6 نقاط إطفاء.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد الأعمال الجارية بمشروع سوق بلانة ، الجارى إنشاؤه على مساحة 2115 م2 ، وبتكلفة 4.3 مليون جنيه ، ويضم 75 بايكة وإستراحات ودورات مياه عمومية وكافتيريا ، وهو الذى يتوازى مع إنشاء سوق قروى أبو سمبل بمساحة 1400 م2 ، وبتكلفة 4.3 مليون جنيه ، ويضم أيضاً 75 بايكة ، ثم تفقد موقف بلانة لسيارات السيرفيس ، والمتوقع الانتهاء منه فى نوفمبر الجارى بتكلفة 4.2 مليون جنيه ويسع 30 سيارة ، بالإضافة إلى وحدة إطفاء النقرة بتكلفة 4.5 مليون جنيه ، والتى تضم 2 سيارة على مساحة 340 م2 .

مشروعات وزارة التنمية المحلية بنصر النوبة (1)
مشروعات وزارة التنمية المحلية بنصر النوبة 

 

مشروعات وزارة التنمية المحلية بنصر النوبة (2)
مشروعات نصر النوبة 

 

مشروعات وزارة التنمية المحلية بنصر النوبة (3)
مشروعات وزارة التنمية المحلية

 

مشروعات وزارة التنمية المحلية بنصر النوبة (4)
مشروعات وزارة التنمية المحلية بنصر النوبة

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