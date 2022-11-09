اليوم السابع
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محاضرة عن تكنولوجيا البناء فى العمارة التراثية بمكتبة الإسكندرية اليوم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:00 ص
محاضرة عن تكنولوجيا البناء فى العمارة التراثية بمكتبة الإسكندرية اليوم مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "تقنيات رفع المياه فى مصر البطلمية والرومانية"، تلقيها الدكتورة فتحية جابر إبراهيم، أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب فى جامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
 
تتناول المحاضرة طرق وأساليب البناء والتشييد التي اتبعها المعماريون في الحضارتين اليونانية والرومانية، كما تدلنا عليها إبداعاتهم المعمارية المتنوعة التي بقيت حتى عصرنا هذا شاهدة على ما أنجزه القدماء من فنون العمارة. كما تلقي المحاضرة الضوء على ما تأثرت به فنون العمارة اليونانية والرومانية من الحضارات القديمة الأخرى، خاصة الحضارة المصرية القديمة، حيث لم يكن فناني اليونان والرومان بمعزل عن التأثير والتأثر بالحضارات المعاصرة لهم.
 
ومن الموضوعات التي سوف تستعرضها المحاضرة، طرق قطع الأحجار في المحاجر، وطرق بناء الجدران والأعمدة والأسقف، وأنواع المباني المعمارية المختلفة مثل المعابد والمسارح وغيرها، والعناصر الفنية والزخرفية المستخدمة في مختلف أنواع المباني.
 
تأتى المحاضرة فى إطار فعاليات الموسم العاشر للبرنامج الثقافى لمشروع الإسكندرية، ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين فى دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها حتى الفتح العربى لمصر، وتتبع تأثيرها العلمى والفكرى والحضارى عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.


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