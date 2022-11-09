ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بشكل رسمي، موضحا أن استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر.
ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحلالأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:44 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
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