اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:44 م
ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بشكل رسمي، موضحا أن استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر.

 
 
 
 

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إيمانويل ماكرون

منطقة الساحل الإفريقى

فرنسا وإفريقيا

عملية برخان



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