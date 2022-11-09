ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بشكل رسمي، موضحا أن استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر.

وتدعم القوات الفرنسية مالي ضد المتمردين منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر الانسحاب بعد اندلاع الخلاف بين فرنسا والمجلس العسكري المالي في أعقاب الانقلاب العسكري في أغسطس 2020.

وكان قد أعلن رؤساء الأركان الفرنسيون فى شهر أغسطس الماضى انسحاب آخر جنود عملية برخان الفرنسية في مالي، ومغادرتهم البلاد الآن.