لماذا نحتاج البروتين لصنع "الكولاجين" المكون الأساسي للبشرة والعضلات؟

كتب – حسام الشقويرى

الكولاجين هو المكون الأساسي للبشرة والعضلات والعظام والأوتار والأربطة والأنسجة الضامة الأخرى. نظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاج هذه الأحماض الأمينية لإنتاج الكولاجين ، يجب أن نعتمد على مصادر البروتين التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان وفول الصويا والكينوا والحنطة السوداء. الكولاجين ليس مفيدًا للبشرة فحسب ، ولكنه ضروري أيضًا لصحة جيدة. وتتمثل الوظيفة الأساسية للكولاجين في توفير البنية والقوة والدعم في جميع أنحاء الجسم، وفقا لما نشره موقع timesofindia

الفوائد المحددة للكولاجين هي

يحسن صحة الجلد والشعر

زيادة مستويات الكولاجين يمكن أن تجعل بشرتك تبدو أكثر نضارة ونعومة. كما أنه يساعد في الوقاية من آثار الشيخوخة.

قلل من آلام المفاصل

عندما نفقد هذا البروتين الحيوي ، تبدأ أنسجتنا الضامة (بما في ذلك الأوتار والأربطة) في التحرك بشكل أبطأ ، مما يؤدي إلى تصلب وتورم المفاصل وأعراض أخرى.

يساعد في علاج تسرب القناة الهضمية

إذا كنت تعاني من متلازمة الأمعاء المتسربة، وهي حالة يمكن أن تمر فيها السموم الضارة عبر الجهاز الهضمي ، فقد يكون الكولاجين مفيدًا للغاية. يساعد في تكسير البروتينات ويهدئ بطانة أمعائك ، وإصلاح جدران الخلايا التالفة وغرس الأمعاء بالأحماض الأمينية.

يساعد على تقوية شعرك وأظافرك وأسنانك

يعمل بروتين الكولاجين كأساس لأظافرك وشعرك وأسنانك. يمكن أن يساعد تضمينه في نظامك الغذائي في تقوية أظافرك وربما عكس علامات تساقط الشعر. وجدت إحدى الدراسات أن النساء البالغات اللائي تناولن الكولاجين ، شهدن تحسنًا في حجم الشعر الكلي ، وتغطية فروة الرأس ، وسمك جسم الشعر بعد 90 يومًا. تحسّن لمعان الشعر واحتباس رطوبة البشرة ونعومة البشرة بعد 180 يومًا.

يساعد في تقليل القلق

"يقلل الكولاجين من القلق ، ويجعلنا أكثر استرخاءً وقدرة على التعامل مع تقلبات الحياة. هذا يرجع في المقام الأول إلى وجود الجلايسين في الكولاجين. الجلايسين هو حمض أميني كثير منا لا يحصل على ما يكفي منه.