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كيف تؤثر التغيرات المناخية على شرق أفريقيا.. أكثر من 36 مليونا يعانون الجوع

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:45 ص
كيف تؤثر التغيرات المناخية على شرق أفريقيا.. أكثر من 36 مليونا يعانون الجوع قمة المناخ فى شرم الشيخ
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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في الوقت الذي ينعقد فيه مؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ cop27 لمناقشة تداعيات الأزمة علي العالم ولاسيما القارة الافريقية التي تعد احد ضحايا انبعاثات الدول المتقدمة، تخرج تقارير صادمة حول آثار التغير المناخي علي بلدان القارة والتي يرصدها اليوم السابع في النقاط التالية من خلال تقرير صادر عن منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة. 
 
- ما لا يقل عن 36.1 مليون من سكان إقليم شرق أفريقيا و القرن الأفريقي من الجوع و شح مياه الشرب بسبب الجفاف الممتد منذ قرابة عامين و نصف على غير المعتاد. 
 
- جفاف مزمن يضرب الصومال وإثيوبيا وكينيا بعد أن كان في السابق جفافا موسميا و متقطعا، وسيطال الجانب الأعظم من سكان البلدان الثلاثة مؤثرا على حياة 21 مليونا على الأقل من سكانها .
 
- نحو 2.9 مليون من اطفال القرن الأفريقى يعانون سوء التغذية فى الوقت الراهن.
 
- تعانى 986.1 ألف من النساء فى أثيوبيا والصومال وكينيا من اعتلالات ناتجة عن سوء التغذية بسبب نقص المعروض من المحاصيل الناتج عن التغيرات المناخية والجفاف. 
 
- ما لا يقل عن 16.3 مليون من أبناء القرن الأفريقي يواجهون مشاكل فى الوصول الى مياه الشرب نتيجة الجفاف.
 
- أدت حالة الجفاف فى منطقة القرن الأفريقي إلى نفوق 8.9 مليون رأس من الماشية بعد ان دمر الجفاف مساقى المياه الطبيعية و كلأ المراعى فى البلدان الثلاثة. 
 
- تسببت التغيرات المناخية المتمثلة فى حالة الجفاف الممتد والأثار التى صاحبتها من دمار الزراعات و المراعى الطبيعية فى نزوح ما لا يقل عن مليونا من السكان عن قراهم و مواطنهم الطبيعية وبعضهم من هلك جوعا و عطشا خلال النزوح . 
 
- بادرت وكالات الأمم المتحدة الاغاثية و الإنسانية ومنظمات العمل التطوعي المتعاونة معها بتقديم مساعدات اغاثة عاجلة لنحو 14 الفا و 191 اسرة صومالية و توزيع عبوات طعام بإجمالى 12 الفا و 278 عبوة تحتوي على 25 كج من الطحين و مثلها من الأرز و 15 كج من السكر و 3 كيلوجرامات من زيت الطعام على مدار الاشهر التسعة الاولى من العام الجارى .
 
 

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