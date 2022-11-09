كشف ملابسات ضبط 9 أطنان مصنعات لحوم ودواجن تشكل خطرا على المواطنين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، تم ضبطه في الجيزة، وبحوزته 9 أطنان من مصنعات الدواجن واللحوم، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أنه كان يستعد لطرح المضبوطات للبيع بالأسواق، لتحقيق مكاسب مادية، وأرشد عن مصدر حصوله على مصنعات اللحوم والدواجن المضبوطة بحوزته.

وكشف التقرير الأولي للمضبوطات، أنها يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لكمية من المنتجات مجهولة المصدر.

وبضبط المتهم عثر بحوزته على (9,9 طن "مصنعات دواجن – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.