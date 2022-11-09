قنصل الصين بالإسكندرية: تعاون مشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مصر

قال يانغ يى قنصل عام الصين بالإسكندرية أن هناك جهود علمية بين مصر والصين فى مجال انتاج الهيدروجين الأخضر وهى مصدر طاقة كبير يتم بحثه حاليا من جانب الصين ومصر.

واضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انه فى إطار انتاج الهيدروجين الاخضر سيتم عقد ندوة عبر الانترنت حول طاقة الهيدروجين يشارك فيها الجامعات والباحثين لبحث تطبيقها وذلك فى الشهر القادم بين مصر والصين .

يذكر أن أعرب رئيس شركة GFS العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن استعداده الكامل للتحالف العالمى لاستخدام الطاقة المستحدثة وبناء القدرات في هذا المجال ومساعدة الدول النامية في هذا الصدد.