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قنصل الصين بالإسكندرية: تعاون مشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مصر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:30 ص
قنصل الصين بالإسكندرية: تعاون مشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مصر قنصل الصين بالإسكندرية ومراسلة اليوم السابع
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال يانغ يى قنصل عام الصين بالإسكندرية أن هناك جهود علمية بين مصر والصين فى مجال انتاج الهيدروجين الأخضر وهى مصدر طاقة كبير يتم بحثه حاليا من جانب الصين ومصر.
 
واضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انه فى إطار انتاج الهيدروجين الاخضر سيتم عقد ندوة عبر الانترنت حول طاقة الهيدروجين يشارك فيها الجامعات والباحثين لبحث تطبيقها وذلك فى الشهر القادم بين مصر والصين .
 
يذكر أن أعرب رئيس شركة GFS العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن استعداده الكامل للتحالف العالمى لاستخدام الطاقة المستحدثة وبناء القدرات في هذا المجال ومساعدة الدول النامية في هذا الصدد.
 
وقال رئيس شركة GFS العالمية، خلال جلسة الطاقة بقمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، إن الهيدروجين الأخضر أصبح من الدعائم الرئيسية للتنمية الصناعية، حيث بدأ استخدامه في صناعة الحديد والصلب والطرق وكبرى الصناعات، مشيرا إلى أن هناك بعض التحديات التي نواجهها وبعض الحلول المقترحة أيضا.
 
دعا مسؤول شركة GFS العالمية، للتركيز على استخدام الطاقة الجديدة بحلول 2050، مؤكدا على أهمية بناء القدرات وتعزيز المهارات في مجال استغلال الطاقة الشمسية أيضا.

 


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