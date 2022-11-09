قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه، اليوم الأربعاء، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.