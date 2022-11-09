اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:59 ص
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قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:00 ص
قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات قطع المياه
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه، اليوم الأربعاء، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياة الشرب والصرف بالمنوفية



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