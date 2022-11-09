قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه، اليوم الأربعاء، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزاناتالأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:00 ص
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه، اليوم الأربعاء، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
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