قراصنة يسربون سجلات طبية لأكبر شركة تأمين أسترالية بعد رفض دفع فدية

سيدنى (أ ش أ)

ذكرت أكبر شركة تأمين صحى فى أستراليا "ميديبانك" أن قراصنة الإنترنت بدأوا فى نشر بيانات عملاء بعد سرقتها منها.

وأوضحت الشركة - وفقًا لراديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، أن عملية القرصنة التى وقعت الشهر الماضى، طالت بيانات نحو 9.7 مليون عميل حالي وسابق من عملاء "ميديبانك" تم نشرها على منتدى بشبكة الإنترنت المظلمة، التي لا يُكشف فيها عن هوية ناشر المعلومات.

وأضاف الراديو أنه قبل فترة وجيزة كشفت رسائل مجهولة المصدر عن بيانات شخصية خاصة مثل أسماء وأرقام جوازات سفر وتواريخ ميلاد وعناوين والمعلومات طبية.

وتعمل ميديبنك مع الحكومة الأسترالية والشرطة الاتحادية الأسترالية.

وكانت الشرطة الاتحادية قد أوضحت - فى بيان - أنها تدرك أنه تم نشر معلومات محزنة وشخصية للغاية وأنها تعمل على تحديد من يقف وراء الاختراق.

يذكر أن اختراق "ميديبانك" جاء بعد هجوم إلكتروني استهدف شركة الاتصالات "أوبتوس" في سبتمبر الماضي والذي أدى إلى انكشاف معلومات شخصية لنحو 9 ملايين أسترالي أي نحو ثلث السكان. وكان الهجوم على "أوبتوس" من أكبر عمليات سرقة البيانات في التاريخ الأسترالي.