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فى cop27.. يونيسف تستعرض تقرير مصر حول مؤشر المناخ للأطفال (CCRI)

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:28 م
فى cop27.. يونيسف تستعرض تقرير مصر حول مؤشر المناخ للأطفال (CCRI) يونسيف
كتبت : هند المغربي

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قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى مصر اليوم من خلال جلسة مدى تأثير تغير المناخ على جودة حياة الأطفال، بعرض تقرير مصرحول مؤشر مخاطر المناخ للأطفال (CCRI) والتقرير العالمي عن الأطفال وموجات الحر وذلك فى إطار فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.
 
 
حضر الفاعلية كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وجيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر وبالوما إسكوديرو، رئيسة وفد اليونيسف في COP27 والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر. كما قام بإدارة الجلسة الدكتور لويجي بيتر راجنو، رئيس قسم السياسة الاجتماعية بيونيسف في مصر والفنان أحمد داش، سفير مبادرة شباب بلد. 
 
 
 استعرضت الجلسة تقريرين عن الأطفال وتغير المناخ، لتسليط الضوء على المخاطر الحالية والمستقبلية والأخطار ذات الصلة التي يواجهها الأطفال.
 
 
قدم التقرير الأول عن مصر تحليلاً يلقي الضوء على مدى تأثير تغير المناخ على حقوق الأطفال في مصر ومظاهره، ويستعرض التحديات كنتيجة لتداعيات التغير المناخي ومدى المخاطر التي يتعرضون لها من جراءه. أما التقرير الثاني فله منظور عالمي وهو يركز على الأطفال وموجات الحرارة. ويشير هذا التقرير بشكل واضح إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال الذين يعانون من موجات حرارة أكثر حدةً وتواتراً. 
 
 
وناقش أعضاء المنصة آليات الحفاظ على البيئة من أجل الأطفال والنشء وتكيفهم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى أهمية توفير تمويل مخصص للمشروعات الصديقة للأطفال والبيئة. وفق بيان اليونيسف.
 
 

الأمم المتحدة

يونيسف

الاطفال

المناخ

cop27

قمة المناخ



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