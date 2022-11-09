فنلندا: سنساعد فى نقل الحبوب الأوكرانية إلى القرن الأفريقي

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أعلنت الخارجية الفنلندية أن فنلندا ستساعد في نقل شحنات الحبوب لبرنامج الغذاء العالمي من أوكرانيا إلى الصومال. وقالت وزارة الخارجية الفنلندية -في بيان صحفي وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الثلاثاء- إنها ستزيد من مساعدتها الإنسانية للقرن الأفريقي، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة.

وأضاف البيان إلى أن دول القرن الأفريقي تعتمد بشكل خاص على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا ولهذا السبب كان للحرب الروسية ضد أوكرانيا تأثير مدمر على المنطقة.

ووفقًا للوزارة، تخصص فنلندا 15.7 مليون يورو كمساعدات إنسانية للمنطقة. ومن هذا المبلغ سيتم توجيه ما يقرب من 7 ملايين يورو من خلال برنامج الأغذية العالمي للمساعدة في تسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الصومال.

وقال وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية الفنلندي فيل سكيناري: "من المهم للغاية أن يستمر شحن الحبوب من أوكرانيا إلى القرن الإفريقي. نحن ندعم برنامج الغذاء العالمي في ذلك".

ويتم تسليم المساعدات الإنسانية الفنلندية من قبل وكالة الأمم المتحدة للاجئين والصليب الأحمر الفنلندي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم التوقيع على مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني (المعروفة أيضًا باسم مبادرة حبوب البحر الأسود) في اسطنبول في 22 يوليو.