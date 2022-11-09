اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:37 م
أكرم القصاص
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فلسطين تقدر قرار أستراليا بالتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:07 م
فلسطين تقدر قرار أستراليا بالتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ

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أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاربعاء، عن تقدير القيادة الفلسطينية للقرار الأخير للحكومة الاسترالية بإلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.


وأشار الشيخ إلى أن هذا القرار لاقى ترحيبا فلسطينيا على المستويين الشعبي والرسمي، جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثل استراليا لدى فلسطين ادوارد رَسل، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية على كافة المستويات المحلية والعالمية.


وثمّن الشيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور استراليا المهم في دعم الشعب الفلسطيني.


فلسطين

محمود عباس

أستراليا

القدس

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

منظمة التحرير الفلسطينية



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