فلسطين تقدر قرار أستراليا بالتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاربعاء، عن تقدير القيادة الفلسطينية للقرار الأخير للحكومة الاسترالية بإلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.



وأشار الشيخ إلى أن هذا القرار لاقى ترحيبا فلسطينيا على المستويين الشعبي والرسمي، جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثل استراليا لدى فلسطين ادوارد رَسل، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية على كافة المستويات المحلية والعالمية.



وثمّن الشيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور استراليا المهم في دعم الشعب الفلسطيني.