فريق طبى بمستشفى شبين الكوم التعليمى ينجح فى استخراج موبايل من معدة مريض

المنوفية - فريق محافظات

نجح فريق طبى بقسم المناظير بمستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية فى استخراج موبايل من معدة مريض عقب ابتلاعه منذ 4 أشهر داخل محبسه.

قال الدكتور عماد الديب رئيس قسم المناظير بمستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية إن يوم الأحد الماضى حضر شخص مسجون فى سن 20 عاما بوحدة مناظير مستشفى شبين الكوم التعليمى يؤكد قيامه بابتلاع موبايل منذ 4 أشهر وعندما شعر بالتعب الشديد أبلغ قوات السجن بقيامه بابتلاع موبايل منذ 4.

وأضاف رئيس قسم المناظير، على الفور تم وضعه فى غرفة العمليات، وتم استخراج الموبايل من معدته بالمنظار بدون جراحة فى وقت بلغ ساعة.

وشارك فى استخراج الموبايل من معدة المريض فى قسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير الدكتور أحمد صلاح سيف، الدكتورة رباب بدران، الدكتور عبدالغني عيش، الدكتور محمد عياد، الدكتورة مروة هيكل و طاقم التمريض بالوحدة.

ووجه رئيس قسم المناظير بمستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية، الشكر لفريق أطباء التخدير وأطباء الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الذين تم استدعاؤهم ليكونوا متواجدين أثناء استخراج الموبايل تحسبا لأى طارئ.