فرنسا: إعادة فتح المدارس فى جزر جوادلوب بعد تحسن الطقس

كتب أحمد علوى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا أن السلطات في جزر جوادلوب أعادت فتح المدارس، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية -حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية- إنه من المتوقع حدوث تحسن في حالة الطقس خلال المساء، حيث خفت حدة الأمطار قليلا في جوادلوب.

من جانبهما، طالب "ألكسندر روشات" محافظ منطقة "جوادلوب" و"كريستين جانجلوف زيجلر" عميدة المنطقة الأكاديمية -في بيان مشترك من عمد المناطق- إعادة فتح المدارس اعتبارا من الثلاثاء (8 نوفمبر الجاري)، كما تفتح الجامعات ومدارس الثانوي أبوابها أمام الطلاب وفقا للساعات المعتادة.

وأضافت القناة أن هذه العواصف رغم أنها أقل حدة من عاصفة "فيونا" التي ضربت المنطقة في منتصف سبتمبر الماضي، إلا أنها تسببت في أضرار للبنية التحتية ، كما غمرت الفيضانات العديد من الشركات.

وكانت الجزر قد شهدت على مدار ثلاثة أيام أمطارا غزيرة، وضربتها عواصف قوية تسببت في حدوث فيضانات في عدة أماكن ، وعلى الرغم من الهدوء المعلن، أبقى خبراء الأرصاد الجزر في حالة تأهب برتقالية ليلا.

يذكر أن جزر جوادلوب هي منطقة فرنسية جزرية توجد ضمن مجموعة جزر ليوارد الواقعة في جزر الأنتيل الصغرى، والتى تمتد على شكل قوس من المحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي.