وأفادت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن المجموعات البيئية ونشطاء المناخ أكدوا أن صناعتي النفط والغاز ،مسئولتين عن أكبر حصة في البلاد من الانبعاثات ولا ينبغي أن تكون لهما مكانًا في حدث مخصص للعمل المناخي، مع ذلك تم رفض هذه الحجة من قبل بعض المسئولين الفيدراليين والإقليميين الذين يجادلون بأن كندا لن تحقق أهدافها المناخية دون مساهمة كبيرة من هذه الصناعة.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة البيئة في ألبرتا، سونيا سافاج قولها: لسوء الحظ كنا في الماضي نحدد أهدافًا لتغير المناخ كانت تختار تاريخًا وهدفًا عشوائيًا، لخفض الانبعاثات دون أي وسائل تقنية أو تكنولوجية أو اقتصادية للوصول إلى ذلك حتى حِدنا عن الهدف ،وهذا ما حدث في آخر تسع سنين لمكافحة تغير المناخ في هذا البلد".

وأضافت سافاج" أن صناعة الموارد يجب أن تكون موجودة بالتأكيد، لأننا يجب أن نجري تلك المحادثة الصادقة والواقعية حول ما يتطلبه الأمر للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والاعتراف في الوقت نفسه بمدى صعوبة ذلك".

وفي هذا أبرزت "فاينانشيال بوست" أن الوفد الكندي إلى شرم الشيخ برئاسة جيلبولت يضم مزيجًا من البرلمانيين والمجموعات العمالية، وممثلي السكان الأصليين والشباب، كما سيستضيف جناح كندا هناك مجموعة من الخبراء والبيروقراطيين والمندوبين من المنظمات غير الحكومية وحكومات المقاطعات وشركات القطاع الخاص.

وأضافت الصحيفة: أن حدث هذا العام اجتذب ممثلين من بنك "رويال بنك أوف كندا" وشركة إنبريدج العملاقة لخطوط أنابيب الغاز وشركتي النفط العملاقتين "سينوفوس إنيرجي" و "إمبريال أويل ليمتد"، ومن المتوقع أن يقدم الجناح الكندي خلال فترة انعقاد المؤتمر عرضًا تحت رعاية تحالف Pathways Alliance، الذي يمثل أكبر ست شركات للرمال الزيتية في البلاد، حول خطة هذه الشركات لخفض الانبعاثات من خلال شبكة احتجاز الكربون وتخزينه بقيمة 16.5 مليار دولار في شمال ألبرتا.

وفي الوقت نفسه، قالت الصحيفة الكندية: إن دعوة شركات النفط والغاز إلى طاولة "كوب-27" لمناقشة الحلول المناخية أثارت حفيظة دُعاة حماية البيئة، الذين يرون أن مشاركة هذه الصناعة تمثل ضغطًا لتمكين الإنتاج المستمر للوقود الأحفوري، لكن الحكومات تواجه في واقع الأمر خيارات صعبة بسبب تكلفة إزالة الكربون، لذلك قد يكون لديهم الحافز لإيجاد طريق إلى صافي انبعاثات صفرية لن يقضي على صناعة يُتوقع أن تساهم في حدود 48 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في خزائن الدولة هذا العام.

من جانبه قال نائب رئيس Pathways Alliance، مارك كاميرون، من شرم الشيخ:" لا يوجد حل حقًا بدون مساهمة الصناعة- نعم نحن نقر بأننا أحد أكبر الشركات التي تُصدر الانبعاثات في كندا، ولكن هذا أيضًا قد يكون السبب في أهمية إيجاد الحل".

وأضاف: أن الحل البسيط للغاية هو وقف الإنتاج والتخلي عن 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكندا، ولكن الحل الأكثر إيجابية يدور حول سؤال كيف نستخدم التكنولوجيا للحفاظ على هذه الصناعة مع تقليل الانبعاثات؟ فالمشكلة ليست في الطاقة بقدر ما تكون في انبعاثات الكربون.