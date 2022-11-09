اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عميد حاسبات حلوان: الأحد المقبل انطلاق امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:00 ص
عميد حاسبات حلوان: الأحد المقبل انطلاق امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية الدكتور اسامة إمام عميد كلية الحاسبات بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم " بالكلية سيكون يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الخميس، مؤكدا أنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب على موقع الكلية.
 
 
وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن امتحانات الميد تيرم ستعقد حضوريا بالكلية وداخل القاعات الدراسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختبارات أونلاين سواء فى امتحانات الميد تيرم أو امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول أو نهاية العام.
 
وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، أنه سيتم التصحيح والرصد مباشرة بعد انتهاء الامتحانات على أن تعلن نتائج أعمال السنة فى 25 نوفمبر الجارى.
 
وأشار الدكتور أسامة إمام فى تصريحاته، إلى انتظام الدراسة بالكلية منذ انطلاق العام الدراسى فى 1 أكتوبر الماضى، على مستوى المحاضرات النظرى أو العملى.
 

جامعة حلوان

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

اخبار مصر

التعليم العالى

امتحانات الميد تيرم



الموضوعات المتعلقة

تحت شعار "اتحضر للأخضر".. جامعة حلوان تنظم معسكرا للطلاب تزامنا مع قمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:59 ص

رئيس جامعة حلوان يجتمع بفريق مجمع الإبداع ووحدة التصنيف الدولى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:12 ص

جامعة حلوان تناقش مع كليات التربية الرياضة تطوير اللوائح طبقا للمعايير الأكاديمية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 07:38 م

فوز جامعة حلوان بالمركز الثانى فى مسابقة هاكاثون الجامعات المصرية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:10 م

كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تطلق المعسكر البيئى للتشجير والتجميل.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:48 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة