عاملان بإسعاف البحر الأحمر يعيدان 100 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث لصاحبها

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثر اثنان من رجال مرفق إسعاف البحر الأحمر، علي مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة تقدر بقرابة 100 ألف جنيه أثناء حادث سير، أصيب خلاله أحد الأشخاص وقاما بتسليمها لإعادتها لصاحبها.

وتقدم الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد غريب مدير عام مرفق إسعاف البحر الأحمر بالشكر للمسعفين على أمانتهما، مؤكدين أن ذلك طبيعة رجال هيئة الإسعاف المصرية.

يذكر أن المبالغ المالية كانت عبارة عن 905 جنيه استرليني، و300 دولار أمريكي، و2500 يورو، و4500 جنيه مصري.