عادل الغضبان: خطة لتطوير جنوب بورسعيد لتصبح مناطق صناعية ولوجيستية وسياحية

بورسعيد ـ محمد فرج

ناقش اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاربعاء ، خلال اجتماع، ٱخر مستجدات أعمال التجهيز والتنسيق بين الجهات التنفيذية والمعنية لاستكمال خطة التطوير بعدد من المناطق بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار أعمال التطوير التي يشهدها جنوب بورسعيد لتعظيم الاستفادة من العديد من المناطق واستغلالها بالشكل الأمثل لتصبح مناطق صناعية و لوجيستية وسياحية تشمل كافة الأنشطة والمجالات، تماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و الاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية و المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، ومديري ادارات التخطيط العمراني والمساحة والأملاك والمتغيرات المكانية.

واستعرض محافظ بورسعيد مع السادة الحضور مخطط المرحلة الأولى من الأعمال التنموية الصناعية واللوجيستية التي سوف تشهدها جنوب بورسعيد، كما استمع لشرح موجز من مستشار المساحة ومديري الإدارات حول موقف التنسيقات الجارية بين محافظة بورسعيد وهيئة التنمية الزراعية و الثروة السمكية وذلك في إطار الخطة الموسعة لتنمية جنوب بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المسئولة عن الأعمال، بالاضافة لوضع دراسة و مخطط استراتيجي تفصيلي، بشأن توزيع المجمعات الصناعية والسياحية التي سيتم تنفيذها بالجنوب، فضلا عن استعراض أعمال تجهيز البنية التحتية بالمناطق المطورة بالجنوب ، مشددا على سرعة الانتهاء من الاعمال التنسيقية وتحديد كافة متطلبات البدء في تنفيذ الأعمال ، ليتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم.