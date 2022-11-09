وقالت رابطة طيارى الخطوط الجوية الكينية التى تضم 400 عضو في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يستأنف أعضاؤها الخدمة في السادسة صباحاً حسب التوقيت المحلى للبلاد (3 صباحا بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

وكانت حركة الإضراب قد تسبب في تعطل آلاف الرحلات الجوية وبقي المسافرون عالقين عندما بدأ طيارون في الخطوط الجوية الكينية وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في أفريقيا، إضرابا السبت الماضي على الرغم من مناشدة الحكومة لهم لإلغائه.

يذكر أن نقابة الطيارين في كينيا قد قالت في وقت سابق إن إدارة الشركة رفضت الاستماع لاقتراحات الطيارين حول سبل حل مشكلاتهم،

ويشار إلى أن نقابة الطيارين قد أعلنت في وقت سابق أنها ستدعو إلى إضراب بسبب خلاف بشأن مساهمات معاشات التقاعد وتسوية حول الأجور المتأخرة لأعضائها بعد مرور فترة تنبيه 14 يوما دون تعامل إدارة الشركة مع شكاواهم.