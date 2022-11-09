طلاب علوم سوهاج تنظم ورشة عمل مع العالم المصري الدكتور "فاروق الباز"

سوهاج محمود مقبول

نظم طلاب مجتمع الاستكشاف الجيوفيزيائي (SEG) بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة سوهاج، ورشة عمل علمية مع العالم الجيولوجي المصري الدكتور "فاروق الباز" بوكالة ناسا الأمريكية بعنوان "چيمس ويب"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور كلاً من الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق وأستاذ المياه الجوفية بقسم الجيولوجيا، والدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف المشرف الأكاديمي للشابتر وعبد الله أشرف منسق الشابتر بكلية العلوم والطالب بالفرقه الرابعة بقسم الجيولوجيا، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس و طلاب الكلية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

و وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لعالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، لتلبيته الدعوة ومشاركة طلاب الكلية في فعاليات ورشة العمل، مشيداً بتميزه واسهاماته الكبيرة وشهرته الواسعة وما يحققه من إنجازات ونجاحات علمية هامة على مستوى العالم.

ومن جانبه أوضح الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، أن إدارة الجامعة تحرص على استضافة العلماء المتميزين القادرين على نقل العلم والمعرفة والخبرات لشباب المستقبل، مشيراً إلى أن الدكتور فاروق الباز قدم خلال الورشة معلومات قيمة عن وكالة ناسا الفضائية الأمريكية وبداية انشائها في عهد الرئيس الأمريكي "دوايت أيزنهاور" عام 1958م، وكان رئيسها "چيمس إدوين ويب"، لافتاً إلى أن الوكالة تحرص على تعيين فئة الشباب لأنهم مازالوا يحتفظون بكل ما جنوه من العلوم خلال دراستهم الأكاديمية، لذلك نجد أن متوسط أعمار العاملين بالوكالة آنذاك هو 26 عاماً، مشجعاً بذلك كل الطلاب على السعي الدائم للوصول لأهدافهم وتحقيق أهدافهم المنشودة.

وأوضح الدكتور عبد الباسط أبو ضيف، أنه خلال مداخلته عبر خاصية الفيديو كونفرانس تحدث العالم فاروق الباز عن تليسكوب چيمس ويب الذي يعد من أفضل المراصد الفضائية على مر التاريخ، فقد طُور بشكل مختلف من قبل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، وعلى الرغم من وجود تليسكوب هابل الشهير والذي لا يزال يعمل بصورة جيدة، إلا أن الثمانية مرايا لتليسكوب جيمس ويب تعمل على تجميع ضوء الأشعة تحت الحمراء، الأمر الذي يمكّنه من رصد صور أبعد مما يمكن لتليسكوب هابل أن يرصدها بكثير، وذلك رغم وجود الكون ف حالة تمدد دائم تجعل رصد أطراف الكون أمر صعب الحدوث.

ومن جانبه أضاف الدكتور أحمد عزيز، أن ورشة العمل نالت إعجاب جميع المشاركين من الطلاب، لاحتوائها على العديد من المعلومات المميزة في مجال العلوم الفضائية، مشيراً إلى أن العالم فاروق الباز قدم عدة نصائح للطلاب، حيث أكد لهم أنهم مستقبل مصر الحقيقي، فهم يمتلكون العقول والعزيمة والطاقة من أجل بناء المجتمع ورفعة الوطن، مطالبهم بضرورة الإهتمام بالقراءة والبحث والاطلاع في مختلف التخصصات والمجالات، والتزود بالعلم والمعرفة والإصرار على النجاح، مثنياً بذلك على سعي طلاب شابتر SEG للعلم ورغبتهم فى الاستفادة وتقديم الاستشارات والخدمات لزملاءهم الطلاب.