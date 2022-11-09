طقس اليوم بورسعيد.. سحب متفرقة تغطى سماؤها وسط أجواء متقلبة وارتفاع الأمواج

بورسعيد محمد فرج

رصد "اليوم السابع "اليوم الأربعاء سحب متفرقة تغطى سماء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وسط أجواء معتدلة نوعا ما رغم سطوع الشمس إلا أن هناك إنخفاض فى درجات الحرارة.

كما رصد " اليوم السابع" ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط من متر إلى مترين مما أدى إلى عزوف صيادى الفلايك ببورسعيد عدم مغادرة الشاطئ للصيد نظر لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية حفاظاً على سلامة طاقم البحارة من مخاطر المتوسط.

ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد، التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار،مؤكدا أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية فيما يخص تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة بما يمنع التكدس ويساهم فى تيسير الحركة المرورية. ومن جهة أخرى شدد محافظ بوىسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ،نخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪،وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



إرتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط ببوسعيد



طفس بورسعيد و وسط سحب متفرقة تغطى سماؤها



طقس بورسعيد وسط أجواء معتدلة



طقس بورسعيد الآن ارتفاع أمواج المتوسط



طقس بورسعيد وميدان السيد متولى