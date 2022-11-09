طقس اليوم بشمال سيناء.. سقوط أمطار خفيفة ببئر العبد وانخفاض درجات الحرارة

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت أجواء شمال سيناء اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق بئر العبد وغرب العريش مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر، ولم تتلق غرفة عمليات محافظة شمال سيناء اى شكاوى .

وكانت شمال سيناء قد شهدت ليلة امس سقوط امطار متقطعة على مناطق العريش والشيخ زويد ورفح فيما واصلت غرف العمليات الرئيسية والفرعية بديوان المحافظة ومجالس المدن رفع درجة استعدادها لاستقبال اى شكاوى .

واعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة استعدادها لأى طارئ وفى بيان تحذيرى، وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.