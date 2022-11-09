طقس اليوم بالإسكندرية.. أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بالمحافظة.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء ،حيث تشهد المحافظة هطول أمطار متوسكه علي أنحاء المحافظة مع انخفاض في درجات الحرارة



ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، استمرار رفع حالة الطوارئ استعدادا للأمطار علي المحافظة ، بناء على توقعات هيئة الأرصاد بأمطار



وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه تم رفع درجة الإستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان حالة الطقس المتوقعة الوارد من هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع سقوط امطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الاسكندرية ، كما توقف الاجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا باول.



وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.



وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





طقس الاسكندرية اليوم



طقس الاسكندرية



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