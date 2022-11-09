طقس الشرقية معتدل مشمس غائم جزئيا.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 25 والصغرى 17 درجة ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 47%، وبلغت سرعة الرياح 13 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية مشمسة بها بعض الغيوم جزئيا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 25.

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.





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