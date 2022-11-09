ضبط 20 طن أرز شعير قبل تهريبهم للسوق السوداء بالبحيرة

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية بدمنهور بالاشتراك مع مباحث التموين، حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ 10305 كيلو من الأرز الشعير المحلى قبل تهريبهم للسوق السوداء.

كما تم ضبط 10 طن أرز شعير محلى داخل أحد المضارب الخاصة لمخالفة القرارات والقوانين التموينية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.