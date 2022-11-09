ضبط عدد من المخازن المحتكرة للسلع التموينية خلال حملات مكبرة فى المنيا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على الاستمرار فى تنفيذ الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بجميع المراكز، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الحالة العامة للأسواق وضبط السلع، وتنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، قاد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، حملة تموينية مكبرة بمركز سمالوط، لرصد محتكرى السلع الغذائية، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات المضبوطة، من خلال التحفظ عليها وإعادة عرضها على المواطنين بالأسعار المقررة.



رافق نائب المحافظ، احمد راشد رئيس مركز سمالوط، طه الفلاح جهاز حماية المستهلك، مسئولى إدارتى التموين والطب البيطرى بالمركز.



وخلال الحملة، وجه نائب المحافظ، بتحرير عدد من المحاضر لأصحاب المخازن حيث تم ضبط سلع ومواد غذائية محتكرة بهدف بيعها بأسعار متفاوتة، حيث تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وتناشد محافظة المنيا، جميع المواطنين، بالإبلاغ عن عدم توافر السلع أو ارتفاع أسعارها، من خلال التواصل مع غرفة العمليات وهى الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية16528.كما يمكن ارسال الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك، وهى الخط الساخن 19588 من أى خط أرضى لتقديم الشكاوى أو الاستفسار، وعبر خدمة «الواتس أب»، على الرقم 01577779999، وعبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع الفيس بوك، إلى جانب إمكانية إرسال الشكوى إلكترونيا عبر الموقع الرسمى لجهاز حماية المستهلك، ومن خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك، وعلى رقم الفاكس 0233055753.

كما بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مع عدد من التجار والموردين للارز بجميع مراكز المحافظة، مدى توافر السلعة داخل الأسواق وتشبع المحال التجارية لضمان عرض السلعة بالأسعار المناسبة لكافة فئات المواطنين، دون احتكار كميات الأرز الموردة من قبل التجار، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين والتجار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين.

وحرص المحافظ، على عقد هذا اللقاء مع التجار للوقوف على المشكلات والمعوقات امام توفير سلعة الأرز بالأسواق، مؤكدًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستعدة لتقديم كافة التصاريح الخاصة وفقا للقواعد القانونية المنوط بها.

واستمع المحافظ، إلى اراء ومقترحات التجار، لتحقيق الأهداف المطلوبة وتشبع السوق من سلعة الأرز بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وحثهم على توحيد الجهود والتكاتف من أجل الوطن.

وناشد المحافظ، التجار بجميع المراكز بعدم احتكار السلع والمواد الغذائية، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية حيال وجود مخالفات تتعارض مع القانون.



جانب من الحملة التموينية



جانب من الحملة التموينية



جانب من الحملة التموينية