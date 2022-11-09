صنداى تايمز: الأمير أندرو مكتئب ضائع بعد وفاة والدته والإعفاء من الواجبات الملكية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة صنداى تايمز، إن دوق يورك الأمير اندرو "ضائع تماما ومكتئب جدا" بعد أن اخبره الملك تشارلز الثالث أنه لن يعود إلى مهامه العامة أبدًا.

وبحسب ما ورد قيل للأمير أندرو إنه نُفى نهائيًا من الحياة العامة بصفته ملكًا عاملًا خلال اجتماع خاص مع شقيقه الأكبر، قبل أيام من وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من أندرو قولها إنه خرج من الاجتماع "عاطفيًا" حيث تبددت آماله فى استئناف أدواره السابقة.

تراجع أندرو عن واجباته الملكية فى عام 2019 وسط تدقيق فى علاقته مع جيفرى إبستين المدان بتهم جنسية، وجردت الملكة الراحلة الدوق من ألقابه العسكرية ورعايته الملكية بسبب قضية الانتهاك الجنسى المدنى التى رفعتها ضده فيرجينيا جوفري.

وفقًا لصحيفة The Mail on Sunday، عُقد اجتماع بين أندرو والملك فى عقار بيركال التابع للأخير فى أبردينشاير، وقال مصدر أن الدوق كان يعتقد أنه "لا يزال ذا قيمة" بصفته أحد أفراد العائلة المالكة على الرغم من صلاته بإبستين.

وقالت الصحيفة أن الاحتماع الذى دار بين تشارلز واندرو اخبر فيه الأمير شقيقه الأصغر انه يمكنه أن ينطلق ويعيش حياة طيبة لكن حياته العامة كملك "انتهت" وقال تشارلز له: "عليك تقبل ذلك"

لم يسمح للدوق بارتداء الزى العسكرى فى معظم المناسبات الاحتفالية خلال فترة الحداد على الملكة بعد وفاتها فى 8 سبتمبر وكأعضاء غير عاملين فى العائلة المالكة، ارتدى هو ودوق ساسكس بدلات الصباح خلال موكب الجنازة الذى نقل نعش الملكة إلى وستمنستر أبى فى 19 سبتمبر.

وقالت الصحيفة إن أندرو "تحول إلى البكاء" بعد أن قيل له إنه مُنع من ارتداء الزى العسكرى فى الجنازة، وأضاف المصدر أن الدوق أصبح "منعزلا افتراضيا" وليس لديه "فكرة عما يخبئه المستقبل وليس لديه خطط حقيقية".