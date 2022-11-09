صناعة الملابس من مؤتمر المناخ: نحن على طريق الاستدامة والاقتصاد الدائرى الأخضر

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، المشاركة بالمنطقة الخضراء فى المؤتمر العالمى للمناخ cop27 بالتعاون مع وزارة البيئة حيث تم إقامة معرض كبير بمشاركة عدد من الهيئات و الشركات والمصانع المصرية المصدرة العاملة فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات و الغزل والتصميم والموضة تحت مسمى “Fashion and Textile Sustainable Hub - Trend area"

وأضاف المجلس التصديري، أنه تم التعاون مع مصممين الأزياء المصريين لعرض تصميماتهم المستدامة بالجناح في المنطقة الخضراء و بالتعاون مع جمعية القطن المصرى العارضة للقطن المصرى و بنك الكساء المصرى بمعروضاته المستدامة.

تأتي هذه المشاركة في إطار الدور المنوط به المجلس التصديرى للملابس الجاهزة من تنمية وترويج صادرات القطاع وإبراز التطوير والجهود المبذولة لمواكبة الاتجهات العالمية واتباع أساليب الصناعة المستدامة وإعادة التدوير، والعمل على تحقيق نهضة الصناعة الوطنية الخضراء.

وتستهدف مشاركة المجلس لعرض أحدث ما توصلت إليه تلك القطاعات فى مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات صناعة المنسوجات والملابس إلى فرصة يمكن ان تساهم فى النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مبادئ الإقتصاد الدائرى، حيث انه سيكون بمثابة صورة للعالم لتبنى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والموضة والأزياء المصرية لمبادئ الإستدامة وإعادة التدوير وإثباتاً ان الصناعة المصرية مواكبة لأحدث التطورات العالمية.

كما سيتم تنظيم عرض أزياء لعرض القطع المميزة المصنعة من الخامات المستدامة والمعاد تدويرها وذلك تزامناً مع مشاركة "ميثاق صناعة الأزياء للعمل المناخي Fashion Charter" بالحدث وهو ميثاق وضعته الأمم المتحدة فى إطار تغير المناخ UN Climate Change يضم كافة الهيئات والجهات العالمية في مجال الموضة لتحديد الطرق التي يمكن أن تتحرك بها صناعة المنسوجات والملابس والأزياء نحو الالتزام الشامل بالعمل المناخي من اجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

من ناحية أخرى سيتم تنظيم عدد من الندوات خلال الفترة من 14-16 نوفمبر، 2022 يقودها خبراء الموضه والأزياء وصناعة المنسوجات لمناقشة أهمية الموضة الخضراء والمستدامة والحلول المثيرة للحد من التأثير البيئي للأزياء إلى جانب الحاجة الشديدة لاستخدام القطن العضوي الذي له تأثير ضئيل على البيئة، وغيرهم من الموضوعات المتعلقة باستدامة الموضة والمنسوجات.