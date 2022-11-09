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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.56% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:48 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.56% بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 778.061 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 14077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 4816 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.

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