صحة كفر الشيخ تدشن حملة للتوعية بأضرار استخدام البلاستيك أحادى الاستعمال

كفر الشيخ محمد سليمان

دشنت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ، حملة توعوية عن أضرار استخدام البلاستيك احادي الاستعمال والتشجيع على استخدام البدائل الغير ضارة بالصحة، بقاعة التدريب بصحة المرأة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وفريق التثقيف الصحي التابع لمديرية الشؤون الصحية بحضور الدكتورة رحاب سامي، مدير إدارة الثقافة الصحية.

وتناول الاجتماع اضرار استخدام البلاستيك احادي الاستعمال على الصحة والبيئة والتشجيع على استخدام البدائل الغير ضارة بالصحة، ودور المثقف الصحي في نشر الوعي الصحي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتم التأكيد على ضرورة بدء حملة التوعية.

و كرمت وكيلة الوزارة المتميزين من فريق التثقيف الصحي وتوزيع زجاجات مياه مصنوعة من الزجاج رمزا لتدشين حملة التوعية باعتبارها من البدائل الغير ضارة بالصحة.