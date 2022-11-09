صحة سوهاج: إغلاق وتشميع 25 منشأة طبية بدون ترخيص بــ4 مراكز

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن قيام فرق التفتيش بالمديرية بالإشتراك مع هيئة الدواء المصرية والعلاج الحر بتنفيذ حملة مكبرة على مراكز المنشأة وساقلته وأخميم والبلينا تمكنت خلالها من إغلاق 25 منشأه طبية ما بين عيادات طبية ومراكز علاج طبيعى ومراكز ولادة بدون ترخيص تم غتخاذ كافو الإجراءات القانونية اللازمة صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف النجار أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج حيث أسفرت جهود الحملة عن إغلاق وتشميع 25 منشأة طبيبة غير مرخصة داخل نطاق المنشاة تمثلت في 8 معامل تحاليل، ومركزى علاج طبيعي، وعيادتى أسنان، ومركز جراحة نساء و توليد، ومركز للحضانات، وو11عيادة في تخصصات مختلفة

كما تم ضبط مركزين للعلاج الطبيعي غير مرخصين أحداهما داخل نطاق أخميم والأخر داخل نطاق البلينا حيث وتم ضبط أدوية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة و أدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسموح بتواجدها داخل المركزين وتم تحريز المضبوطات و عمل المحاضر اللازمة

كما تم ضبط مجمع عيادات بنطاق ساقلته غير مرخص و به عدة عيادات في تخصصات مختلفة و معمل و غرفة عمليات كبرى ولا يتبع إجراءات مكافحة العدوى مما يخالف الإشتراطات الصحية المتبعة و تم عمل المحاضر اللازمة واصدار قرار غلق للمنشاة

ومن جانبه أكد دكتورسامي النجار وكيل وزارة الصحة أن صحة المواطن أهم الأولويات ولن يتم التهاون مع المتلاعبين بها و شدد علي المرور الدائم علي جميع المنشأت الطبية و التأكد من الإلتزام بجميع الإشتراطات الصحية واشتراطات مكافحة العدوي ..

جاءت الحملة بإشراف الدكتور محمد سيد فقير، والدكتور محمد بدار محمد، والدكتور محمد سعد الدين ، والدكتور منى عبد الناصر، والدكتور حسن الطاهر، والدكتور عبدالله حسني مفتشو العلاج الحر و بالإشتراك مع مفتشي هيئة الدواء المصرية الدكتور الحسيني محمد عبد العزيز، والدكتور خالد سعد، والدكتور محمد بدري ، والدكتور سماح السيد أحمد ، ومحمد عبدالله مسئول بنك الدم .