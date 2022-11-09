اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1542 حالة فى مركز بنى مزار بالمنيا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:35 م
صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1542 حالة فى مركز بنى مزار بالمنيا القافلة الطبية
المنيا–حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية المتوكلين التابعة لمركز بني مزار، خلال يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1542 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 265 حالة جراحة ، 346 حالة أطفال، و 360 باطنة ، 63 قلب، 97 نساء ، 73 اسنان ، 145 جلدية ، 97 انف واذن ، 66 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 225 مترددا ، و 12 حالة موجات صوتية و 4 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 141 مترددا ، و خلع اسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 98 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.


صحة المنيا

خدمات طبية

قرية المتوكلين

مركز بنى مزار

المنيا



الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تطلق 12 قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:50 ص

صحة الإسماعيلية تجرى الكشف على 1300 حالة فى قافلة طبية بالكيلو 17 القنطرة غرب

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:15 ص

سيدات قرية أبيس يتحدثن لـ"اليوم السابع": تعلمنا حرف يدوية لكسب الرزق بعد تهميش سنوات.. نستقبل القوافل الطبية مرتين شهريا لتوفير مشقة الذهاب للمستشفيات البعيدة.. و"فاطمة": تعلمت الحياكة والتحقت بمحو الأمية.. صور

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:00 م

"صحة الإسكندرية" تنظم قوافل طبية موسعة ببشاير الخير وقرى "حياة كريمة"

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة