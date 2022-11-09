صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1542 حالة فى مركز بنى مزار بالمنيا

المنيا–حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية المتوكلين التابعة لمركز بني مزار، خلال يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1542 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 265 حالة جراحة ، 346 حالة أطفال، و 360 باطنة ، 63 قلب، 97 نساء ، 73 اسنان ، 145 جلدية ، 97 انف واذن ، 66 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 225 مترددا ، و 12 حالة موجات صوتية و 4 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 141 مترددا ، و خلع اسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 98 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.