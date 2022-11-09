اليوم السابع
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صحة الغربية: تقديم 52522 جلسة علاج طبيعى إلى 26571 منتفعا خلال شهر أكتوبر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:41 م
صحة الغربية: تقديم 52522 جلسة علاج طبيعى إلى 26571 منتفعا خلال شهر أكتوبر أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية محمد طارق

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية عن تقديم 52522 جلسة علاج طبيعى إلى 26571 منتفعا بالخدمة بأقسام العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة خلال شهر أكتوبر 2022.
 
وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية النوعية فى المناطق الأكثر احتياجاً بالريف المصرى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم خدمة صحية للمرضى. 
 
وأشاد الدكتور أسامة بلبل وكيل الوزارة بالدور المهم لإدارة العلاج الطبيعى بالمديرية فى تعظيم الإستفاده من الكوارد البشرية الطبية المؤهلة فى مجال العلاج الطبيعى، وحرصهم على التدريب والتعليم الطبى المستمر، حيث تم عقد 15 دورة تدريبية ومحاضرة وورشة عمل بمختلف مستشفيات المحافظة خلال شهر أكتوبر، ما يساهم فى رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

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