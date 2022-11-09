صحة الدقهلية تختتم فاعليات دورة "ترصد عدوى المنشآت الصحية"

دمياط - فريق المحافظات

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية، دورة تدريبية حول ترصد عدوى المنشآت الصحية، والتى أقيمت بقاعة التدريب بمركز الأسنان تحت إشراف الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى .



واستهدفت الورشة التى استمرت على مدار 3 أيام رؤساء فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات، بالإضافة لمسؤولي ومنسقي ترصد عدوى المنشآت الصحية.



زودت الدورة المشاركين بمعارف ومهارات في طرق انتقال العدوى والإحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والوضع الراهن في المنشآت الصحية، بالإضافة إلي التدريب على تعريفات حالة عدوى المنشآت الصحية، وكيفية إستكمال إستمارات الترصد، وحساب معدلات العدوى، والتدريب على الحزم الوقائية لخفض معدلات العدوى بالمستشفيات.



وشدد الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى، على ضرورة الإلتزام بتطبيق المعايير السليمة والصحيحة في مجال مكافحة العدوى، لافتاً إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بالطرق السلمية لمكافحة العدوى، وذلك في إطار السعي لتحسين محتوى جودة الخدمات والحفاظ على البيئة وعلى الكادر الطبى العام.





