شاهد.. علاء عبد الفتاح يهدد بقطع يد الجيش واقتحام الشرطة والإساءة للقضاء

كتب هشام عبد الجليل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للمتهم علاء عبد الفتاح، تضمن الإساءة لمؤسسات الدولة المختلفة، والتطاول على القضاء المصرى، والشرطة والجيش.





وكشف الفيديو، خطة علاء عبد الفتاح ضد مؤسسات الدولة، قائلا:" سنقطع إيد الجيش ونقتحم الداخلية" كما هاجم القضاء المصري، منتقدا الشعارات المصرية " الجيش والشرطة إيد واحدة.

وقال علاء عبد الفتاح:" سنقطع إيد الجيش، وسندخل على القضاء وقيادات الداخلية".

وصدر في 20 ديسمبر 2012 حكما بالسجن 5 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ضد علاء عبد الفتاح و4 آخرين وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي.

وهذا الحكم واجب النفاذ ولا يمكن الطعن فيه لصدوره من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، ووجه لعلاء عبد الفتاح وباقي المتهمين نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

وفى نوفمبر من عام 2020، أدرجت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد علاء عبد الفتاح و27 آخرين على قوائم الإرهاب في القضية 1781 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا، لمدة 5 سنوات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أعدت مذكرة بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و27 آخرين، على قوائم الإرهابيين،