سيارة الشهر العقارى تقدم خدماتها للمواطنين فى شوارع العريش بشمال سيناء

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء خدمة سيارة الشهر العقارى التى خدماتها للمواطنين فى شوارع العريش بشمال سيناء، حيث أطلق اليوم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس محكمة العريش سيارة التوثيق المتنقلة لتقديم الخدمة لأهالى المحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أنها خطوة هامة من الحكومة لتقديم الخدمات المتنقلة فى مجال الشهر العقارى والتوثيق تيسيرا على المواطنين وحصولهم على الخدمة فى أماكن وجودهم فى مختلف أنحاء المحافظة بما فيها وسط سيناء لخدمة أهالينا هناك.

وأضاف المحافظ أن السيارة تعد أحدث تقنية لخدمة شمال سيناء، وتجوب الشوارع والأحياء والمناطق المزدحمة والقرى والتجمعات لتقديم كافة خدمات الشهر العقارى فيما عدا اثبات التاريخ، وتقوم بتوثيق الأشخاص والشركات، وتقوم بالعمل فى المناطق المزدحمة وأمام مكاتب التوثيق المكتظة، وسيتم عمل جدول لها فى مختلف مناطق المحافظة من المراكز والمدن والقرى والتجمعات، وهناك اتجاه لتخصيص سيارة أخرى لدعم الخدمة للمواطنين.

وأضاف المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس محكمة العريش أنه بتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والاتصالات تم اضافة خدمات الشهر العقارى لمواطنى شمال سيناء لتقديم كافة الخدمات تيسيرا عليهم عن طريق سيارة التوثيق المتنقلة من بوابة مصر الرقمية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتقدم الخدمة فى كافة مناطق المحافظة.

وأعلن أن السيارة مخصصا لها مولد كهرباء احتياطى فى حالة عدم وجود الكهرباء أو انقطاعها، وتقف السيارة فى منطقة معينة يوميا لتقديم الخدمة للأهالى بواقع دفع مبلغ 50 جنيها زيادة عن الرسوم المقررة للخدمة.

حضر الإطلاق العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من المسئولين والعاملين بمحكمة العريش والشهر العقارى والمواطنين.