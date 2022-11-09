اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سنغافورة تشدد غرامة انبعاثات الغازات الكربونية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:00 ص
سنغافورة تشدد غرامة انبعاثات الغازات الكربونية برلمان سنغافورة
أ ش أ

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مرر برلمان سنغافورة تعديلا قانونيا يسمح بتشديد الغرامة على المنشآت، بسبب انبعاثات الغازات الكربونية وذلك بشكل تصاعدي.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، أن السلطات سترفع الضريبة إلى 25 دولارا سنغافوريا لطن الانبعاثات في عامي 2024 و 2025، ثم ترفعها إلى 45 دولارا سنغافوريا للطن في عام 2026 وما بعده.


وأوضحت وزيرة الاستدامة والبيئة جريس فو أن الزيادات التدريجية سترفع الغرامة إلى ما بين 50 إلى 80 دولارا سنغافوريا للطن بحلول عام 2030.
يشار إلى أن معدل ضريبة الكربون في سنغافورة يبلغ 5 دولارات للطن حتى عام 2023، وتطبق الغرامات على المنشآت التي ينبعث منها ما لا يقل عن 25 ألف طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.


سنغافورة

برلمان سنغافورة

التغير المناخي

ظاهرة التغير المناخي

التغيرات المناخية

الانبعاثات الكربونية



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