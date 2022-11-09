سنغافورة تشدد غرامة انبعاثات الغازات الكربونية

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مرر برلمان سنغافورة تعديلا قانونيا يسمح بتشديد الغرامة على المنشآت، بسبب انبعاثات الغازات الكربونية وذلك بشكل تصاعدي.



وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، أن السلطات سترفع الضريبة إلى 25 دولارا سنغافوريا لطن الانبعاثات في عامي 2024 و 2025، ثم ترفعها إلى 45 دولارا سنغافوريا للطن في عام 2026 وما بعده.



وأوضحت وزيرة الاستدامة والبيئة جريس فو أن الزيادات التدريجية سترفع الغرامة إلى ما بين 50 إلى 80 دولارا سنغافوريا للطن بحلول عام 2030.

يشار إلى أن معدل ضريبة الكربون في سنغافورة يبلغ 5 دولارات للطن حتى عام 2023، وتطبق الغرامات على المنشآت التي ينبعث منها ما لا يقل عن 25 ألف طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.