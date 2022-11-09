سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة الـ19 لمجلس دفاع دول الخليج

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شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة الـ19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بالدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وفد سلطنة عمان ترأسه شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، وأنه تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس الدفاع المشترك التي رفعتها اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجالات العسكرية المشتركة.