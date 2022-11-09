سلطات تونس تحبط 12 محاولة هجرة غير شرعية وتنقذ 405 مهاجرين من الغرق

أ ش أ

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إحباط 12 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ 405 مهاجرين من الغرق.



وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل من إحباط 12 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 405 مهاجرين.



وأضاف المتحدث أن الوحدات التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بقرقنة والمهدية وصفاقس، أحبطت 11 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 402 من المهاجرين يحلمون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وتابع المتحدث أن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 3 مهاجرين تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم أيضًا للغرق بعرض البحر.