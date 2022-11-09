سفير موسكو بالقاهرة يرحب بعودة نشاط جمعية الصداقة المصرية - الروسية

(أ ش أ)

رحب سفير روسيا بالقاهرة جيورجى بوريسنكو بعودة نشاط جمعية الصداقة المصرية الروسية، مؤكدا أنها إضافة قوية وداعمة لمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب السفير الروسي - وفقا لبيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن تطلعه لدور بارز لجمعية الصداقة في مد جسور التواصل المصري الروسي في كافة المجالات، مهنئا الدكتور ابراهيم كامل لاختياره بالإجماع رئيسا لجمعية الصداقة المصرية الروسية.

ومن جهته، قال مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر مراد جاتين "إن موسكو تشهد حراكا في إعادة تنشيط جمعية الصداقة الروسية المصرية، وهو ما يعكس الرغبة المتبادلة في تفعيل تعاون من الجانبين عبر بوابة المجتمع المدني".

ومن جانبه، كلف الدكتور ابراهيم كامل، الدكتور فتحي طوغان بمواصلة إنهاء الإجراءات القانونية لعملية توفيق الأوضاع طبقا للقوانين السارية، كما تم تكليف الدكتور محمد حنفي الجبالي المقيم في موسكو والرئيس الشرفي للجالية المصرية في روسيا بالتنسيق والتواصل مع جمعية الصداقة الروسية المصرية للتحضير لبرنامج تعاون مشترك.