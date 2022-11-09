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سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-11-2022 بالبنوك فى مصر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:34 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-11-2022 بالبنوك فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-11-2022 أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.30 للشراء 24.35 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.30 جنيه للشراء 24.40 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 24.31 جنيه للشراء، 24.39 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

24.31 جنيه للشراء.
 
24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

24.30 جنيه للشراء.
 
24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.35 جنيه للشراء.
 
24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

24.30 جنيه للشراء.
 
24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.30 جنيه للشراء.
 
24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.37 جنيه للشراء.
 
24.40 جنيه للبيع.

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