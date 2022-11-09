سرقوا حافلة مدرسة.. تجديد حبس 4 متهمين فى المعادى 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حافلة ملك إحدى المدارس الخاصة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وأقر المتهم الأول في التحقيقات أنه يعمل سائقا بالمدرسة منذ أشهر قليلة، ويمر بضائقة مالية، فاتفق هو وثلاثة آخرين على سرقة الحافلة، وتقطيعها خردة ثم بيعها للراغبين من تجار الخردة، وتم ضبطهم قبل التمكن من ذلك.

كان قسم شرطة المعادى قد تلقي بلاغاً من مدير إحدى المدارس يفيد باختفاء أحد باصات المدرسة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع خط سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، سائق الحافلة ويدعى "م. ر"، وثلاثة أشخاص آخرين، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط أحدهم الذى أرشد عن مكان باقي المتهمين، ومكان الحافلة.