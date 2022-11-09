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سامويل وربيرج: أمريكا تتفق مع دعوة الرئيس السيسي بوقف الحرب فى أوكرانيا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:20 م
سامويل وربيرج: أمريكا تتفق مع دعوة الرئيس السيسي بوقف الحرب فى أوكرانيا سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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نفى سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وجود أى تأثير للحرب الروسية الأوكرانية على مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، حيث هناك مناقشات ومفاوضات مستمرة فى المؤتمر، ولكن بشكل عام هذه الحرب الروسية الأوكرانية بدون أى تبرير تأخد الوقت والجهود وطاقة وتحديات مثل مؤتمر المناخ. 
 
وأضاف سامويل وربيرج، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة ETC اليوم الأربعاء، أنه لا بد من بذل الجهود لإنهاء هذه الحرب الدائرة بين الطرفين بدعوة من الرئيس بوتين بدون أى تبرير، وروابطها مع هذا المؤتمر العالمى بشرم الشيخ.
 
وأكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نتفق مع عوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف الحرب في أوكرانيا، وهذا كان موقف واشنطن من قبل بداية الحرب"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لمناقشة أى تخوفات أمنية، ولكن بالرغم من كل الشهود الدبلوماسية التي تضمنتها أمريكا والأمم المتحدة ولكن الرئيسي بوتين اختار شن الحرب على أوكرانيا وما زال مستمرا في الحرب والدمار في أوكرانيا".
 
وتابع: "اليوم وخلال الوقت الحالى ممكن أن يقوم الرئيس بوتين بإنهاء الحرب على أوكرانيا وسحب قواته"، متمنيا أن يسمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لنداء ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنهاء الحرب على أوكرانيا.

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