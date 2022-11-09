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سامح شكرى يجرى مباحثات مع مبعوث المناخ الروسى ونائب وزير البيئة التركى

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:21 م
سامح شكرى يجرى مباحثات مع مبعوث المناخ الروسى ونائب وزير البيئة التركى شكري يجري مباحثات مع مبعوث المناخ الروسي
كتب أحمد جمعة

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استهل سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، أعمال اليوم الأربعاء، بلقاءات مع رؤساء الوفود التفاوضية للدول، والتى حرصت على طلب اجراء لقاءات مجاملة وتواصل مع رئيس المؤتمر. وفى هذا السياق، استقبل الوزير شكري مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي.
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جانب من اللقاء
 
أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاءين يأتيان في إطار حرص رؤساء الوفود التفاوضية لبعض الدول على اللقاء مع رئيس المؤتمر، لتأكيد الزمها بدعم اهداف المؤتمر ونجاحه، وكذا حرص رئيس المؤتمر على التواصل المباشر مع الوفود للتعرف على وجهات نظرها ازاء القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
 
وأكد وزير الخارجية، على أن الرئاسة المصرية للمؤتمر حريصة كل الحرص علي نجاح COP27  وتقديم الدعم لجميع الوفود، وأن أبوابه ستظل مفتوحة طوال اعمال المؤتمر للجميع، لضمان التوصل الي التوافق المطلوب بشأن مختلف الموضوعات محل التفاوض.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المسئولين الروسي والتركي أشادا بما لمساه من حسن الإعداد الموضوعي والتنظيمي للمؤتمر، معربين عن انفتاحهما وحرصهما على تبني مواقف بناءة على نحو يسهم في نجاحه وخروجه بالنتائج المنشودة التي تعزز من عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة. 
 
 

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