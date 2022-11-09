زوج ملاحق بدعوى فرش وغطاء بـ100 ألف جنيه لسبب غريب.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بسداد مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بعد هجره لها طوال 12 شهر، ورفضه تحمل مسئولية طفليها التوأم، لتؤكد: "زوجى منح منقولاتى من الفرش والغطاء والأشياء التى قامت عائلتى بشرائها لى لشقيقته لتتزوج بها، ورفض شرائها غيرها".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد 3 سنوات من زواجها: "زوجى بخيل يريد أن يوفر الأموال التى من المفترض أن يسددها لشقيقته ويطمع فى ممتلكاتى، وعندما عقد جلسة ودية برفقة أسرته ثار وتعدى على بالضرب المبرح، وأنتهى الأمر بطردى من منزلى برفقة طفلى التوأم".

وأشارت الزوجة: "رغم أن الإساءة من جانبه رفض كافة الحلول الودية، لتستمر الخلافات بيننا، ولم أري منه جنيه واحد نفقات لطفليه، بخلاف رفضه سداد حقوقى الشرعية، ورد ثمن المنقولات التي بددها، ومواصلته تعنته ضدي، واتهامه لى بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر كذبا".

وأكدت: "دمر حياتى وحرمنى من حقوقى وتخلى عن مسئولية أبنائه، وقابل كل ما فعلته من أجله وعائلته بنكران الجميل، وحاول الانتقام مني ، وحطمني ودمر زواجنا، وتفنن في الإساءة لى بسبب حقده وعصبيته ".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.