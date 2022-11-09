اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تطرد موظفا فى سفارة مولدوفا على أراضيها كشخصية غير مرغوب بها

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:30 م
روسيا تطرد موظفا فى سفارة مولدوفا على أراضيها كشخصية غير مرغوب بها روسيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الخارجية الروسية موظفا في سفارة مولدوفا لدى موسكو شخصية غير مرغوب بها في روسيا وأمهلته للمغادرة، ردا على طرد كيشيناو موظفا في السفارة الروسية لديها.
 
ووفقا لبيان الوزارة: "في 9 نوفمبر، تم استدعاء سفير جمهورية مولدوفا لدى موسكو، وتسليمه مذكرة بإعلان موظف في سفارته لدينا شخصية غير مرغوب بها في روسيا".
 
وأضافت الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي ردا على القرار الجائر الذي اتخذه الجانب المولدوفي في الأول من نوفمبر بإعلان أحد موظفي السفارة الروسية لدى مولدوفا شخصية غير مرغوب بها".
 

روسيا

الخارجية الروسية

مولدوفا

سفارة مولدوفا لدى روسيا



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